Министерство обороны России опубликовало в своем Telegram-канале видеоролик, на котором показан процесс уничтожения автоколонны Вооруженных сил Украины (ВСУ), покидающей территорию Курской области.

«Расчеты FPV-дронов Центра «Рубикон» поразили автомобильную технику подразделений ВСУ, бегущих из курского приграничья», — говорится в сообщении.

На кадрах видно, что автоколонна украинских войск расположилась в районе переправы через реку. По автомобилям нанесли удар дронами, в результате чего техника была уничтожена.

13 марта министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области.

14 марта глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал украинских военнослужащих, которые все еще остаются в Судже, сдаться в плен. По его словам, это позволит бойцам ВСУ остаться в живых.

Ранее в Италии назвали освобождение Суджи ВС РФ «концом для Зеленского».