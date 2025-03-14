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Кадыров обратился к бойцам ВСУ, оставшимся в Судже

Кадыров призвал сдаться в плен украинских военных, оставшихся в Судже
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Телеграм-канал «Kadyrov_95»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал украинских военнослужащих, которые все еще остаются в городе Судже в Курской области, сдаться в плен. Пост с соответствующим содержанием появился в его личном Telegram-канале.

По словам руководителя региона, сдача в плен позволит бойцам Вооруженных сил Украины (ВСУ) остаться в живых.

«Ведь лучше жить по соседству с Россией в мире и согласии, чем воевать с ней. Итог такого противостояния заведомо известен — любой враг и агрессор потерпит поражение», — подчеркнул Кадыров.

Он привел в пример историю одного из украинских солдат по имени Виктор. Глава Чечни рассказал, что мужчина наступил на мину во время отступления в селе Пушкарное в Суджанском районе Курской области. В результате военный ВСУ получил ранение в ногу, но его нашли российские бойцы и эвакуировали с поля боя.

13 марта министерство обороны России сообщило, что военнослужащие страны освободили курский город Суджа от украинских формирований. Боевую задачу выполнили подразделения группировки войск «Север», которые также взяли под контроль населенные пункты Меловой и Подол.

Ранее президент России Владимир Путин обратился к бойцам, участвовавшим в операции по освобождению Суджи.

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