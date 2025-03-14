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США сообщили Украине, что ей придется полностью покинуть Курскую область за неделю

Bloomberg: в США считают, что ВСУ покинут Курскую область в течение недели
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Украине придется полностью вывести свои войска с территории Курской области в течение недели. Об этом сообщает американское агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного чиновника США.

«Украине, скорее всего, придется полностью вывести войска из российского региона Курск, возможно, уже в течение недели, по словам чиновника, знакомого с оценкой США», — говорится в сообщении издания.

Позиции России на фронте, констатирует агентство, становятся «все более сильными».

До этого отставной полковник британских вооруженных сил Ричард Кемп в статье для газеты The Daily Telegraph заявлял, что операция Украины в Курской области, возможно, стала самой дорогой ошибкой украинского командования.

Он отметил, что Украина перебросила боевые части с других направлений в Курскую область в надежде на то, что ВС РФ передислоцируют для ее защиты значительную часть сил из Донбасса. Однако российские войска ускорили свое продвижение в ДНР, остановив украинское продвижение в Курской области, подчеркнул полковник в отставке.

Ранее Путин назвал условия перемирия и мира с Украиной.

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