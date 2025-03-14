Над Саратовской областью сбили беспилотники ВСУ

Бусаргин сообщил об уничтожении беспилотников над Саратовской областью

Над Саратовской областью сбили беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины. Об этом заявил губернатор региона Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

«Над территорией Саратовской области силами противовоздушной обороны ликвидированы БПЛА», — говорится в сообщении, опубликованном в 1:24 по московскому времени.

Угроза атаки дронов в регионе, о которой сообщалось в 23:00 мск, снята, добавил губернатор.

Накануне утром Telegram-канал Mash сообщил, что Вооруженные силы Украины атаковали предприятие в Саратовской области беспилотником типа «Лютый». Бусаргин рассказал, что в результате атаки украинского дрона на регион повреждения получили нежилые объекты. Инцидент произошел в Петровском районе.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, сколько дронов Украина намерена произвести в 2025 году.