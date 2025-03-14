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Власти Туапсе сообщили о возгорании на нефтебазе после атаки беспилотников

Бойко сообщил о возгорании на территории нефтебазы в Туапсе после атаки дронов
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IMAGO/Martin Dziadek/Global Look Press

В городе Туапсе Краснодарского края произошло возгорание резервуара на территории нефтебазы после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом заявил глава Туапсинского муниципального округа Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

«Сегодня в 3:07 произошло возгорание резервуара на территории нефтебазы», — говорится в сообщении, опубликованном в 4:49 по московскому времени.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших, отметил Бойко. Для тушения пожара привлекли 16 пожарных расчетов, добавил он.

Незадолго до этого Telegram-канал Baza сообщил, что в Туапсе беспилотники атаковали нефтебазу. По словам очевидцев, они слышали характерный звук беспилотника и взрыв. В городе работали сирены.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в России призвали молиться во время атак беспилотников.

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Атаки БПЛА на Россию
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