Российские военные уничтожили большую группу колумбийских наемников под Красноармейском (украинское название Покровск), сообщает ТАСС со ссылкой на спасенных местных жителей.

По данным агентства, боестолкновение произошло в районе населенного пункта Шевченко к югу от города.

«У нас в поселке долгое время стояли наемники из Колумбии, об их происхождении знали все, это не было тайной. Их было много, группа довольно большая. Незадолго до нашей эвакуации их разом всех и накрыли», — поделились местные жители.

Они уточнили, что наемники были расквартированы в местном доме культуры, куда пришелся один из самых мощных ударов.

До этого местная жительница рассказала, что польские наемники при заходе в город Суджу Курской области отличались особой жестокостью и издевались над мирными жителями.

Она вспомнила, что даже украинские войска посоветовали местным уезжать из-за скорого прибытия поляков в Суджу.

Ранее польский пленный рассказал, что за ВСУ воюет «сборная мира» из наемников.