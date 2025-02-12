Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВС РФ уничтожили большую группу колумбийских наемников в зоне СВО

ТАСС: под Красноармейском уничтожена большая группа колумбийских наемников
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Российские военные уничтожили большую группу колумбийских наемников под Красноармейском (украинское название Покровск), сообщает ТАСС со ссылкой на спасенных местных жителей.

По данным агентства, боестолкновение произошло в районе населенного пункта Шевченко к югу от города.

«У нас в поселке долгое время стояли наемники из Колумбии, об их происхождении знали все, это не было тайной. Их было много, группа довольно большая. Незадолго до нашей эвакуации их разом всех и накрыли», — поделились местные жители.

Они уточнили, что наемники были расквартированы в местном доме культуры, куда пришелся один из самых мощных ударов.

До этого местная жительница рассказала, что польские наемники при заходе в город Суджу Курской области отличались особой жестокостью и издевались над мирными жителями.

Она вспомнила, что даже украинские войска посоветовали местным уезжать из-за скорого прибытия поляков в Суджу.

Ранее польский пленный рассказал, что за ВСУ воюет «сборная мира» из наемников.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами