Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД прокомментировали благодарность ВС России за брошенные ВСУ австралийские БТР

МИД: РФ сообщит австралийцам, что брошенные ВСУ БТР Bushmaster являются хорошими
close
defensie.nl" class="item-image" loading="lazy">
defensie.nl

Посольство России в Канберре доведет до общественности Австралии информацию о том, что австралийские бронетранспортеры Bushmaster, брошенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области, отлично послужат российской армии. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она поделилась в канале опубликованным телеканалом «Соловьев.Live» видео, на котором российские военные благодарят Австралию за новые образцы техники.

«Наше посольство в Канберре обязательно доведет эту информацию до широкой австралийской общественности. И что министерство обороны у них хорошее, и что машины еще лучше», — написала дипломат.

10 марта глава минобороны Австралии Ричард Марлз заявил, что Канберра готова рассмотреть вариант отправки миротворцев на Украину.

Он также отметил, что с начала украинского конфликта его страна оказывает поддержку Киеву.

Ранее в МИД России сообщили, что для ВСУ в Курской области «дело — труба».

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами