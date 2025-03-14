Посольство России в Канберре доведет до общественности Австралии информацию о том, что австралийские бронетранспортеры Bushmaster, брошенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Курской области, отлично послужат российской армии. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Она поделилась в канале опубликованным телеканалом «Соловьев.Live» видео, на котором российские военные благодарят Австралию за новые образцы техники.
«Наше посольство в Канберре обязательно доведет эту информацию до широкой австралийской общественности. И что министерство обороны у них хорошее, и что машины еще лучше», — написала дипломат.
10 марта глава минобороны Австралии Ричард Марлз заявил, что Канберра готова рассмотреть вариант отправки миротворцев на Украину.
Он также отметил, что с начала украинского конфликта его страна оказывает поддержку Киеву.
Ранее в МИД России сообщили, что для ВСУ в Курской области «дело — труба».