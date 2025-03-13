В Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

Губернатор Гусев: средства ПВО уничтожили несколько дронов в Воронежской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили несколько беспилотников в одном из районов Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Он заявил, что, по предварительной информации, никто не пострадал, разрушений нет.

Чиновник добавил, что опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

13 марта украинские беспилотники атаковали Белгородскую область, трое местных жителей получили ранения. Двое мужчин пострадали в поселке Октябрьский Белгородского района, одна женщина получила ранения в поселке Дальний Валуйского округа. Пострадавших доставили в больницы, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Министерство обороны России сообщало, что в ночь на 13 марта силы ПВО уничтожили над регионами страны 77 украинских беспилотников.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в ФСБ рассказали, куда Украина целится беспилотниками.