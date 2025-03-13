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Бразильский аналитик назвал подвигом операцию «Поток» в Курской области

Аналитик Лейрос: операция «Поток» в Курской области стала грандиозным подвигом
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Кадр из видео/RT на русском/Rutube

Операция «Поток», итогом которой стал прорыв солдат ВС РФ в тыл группировки украинских войск в Судже, стала подвигом, который показал силу воли российских бойцов, считает бразильский аналитик Центра геостратегических исследований Лукас Лейрос. Об этом он написал в своем материале для издания Strategic Culture.

«То, что произошло в Курской области, было не просто сложной логистической миссией. Это был грандиозный подвиг, продемонстрировавший силу воли, дух самопожертвования и дисциплину российских войск», — высказался эксперт.

Он добавил, что появление солдат ВС РФ стало для ВСУ настолько неожиданным, что они даже не знали, как на это реагировать. По мнению Лейроса, операция «Поток» станет важной частью мировой военной истории.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в Суджу, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород. Операция по освобождению города получила название «Поток».

13 марта командование группировкой войск «Север» доложило президенту России Владимиру Путину, что достигло завершающей стадии операции по освобождению Курской области от военных ВСУ.

Ранее Путин заявил о стремительном изменении ситуации в зоне СВО.

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