Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Курской области сообщили о гибели комбата «Курских витязей» Крутикова

Депутат Гулиев: в боях за Суджу погиб комбат «Курских витязей» Иван Крутиков
close
РИА Новости

Депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев сообщил о гибели командира штурмового батальона «Курские витязи» Ивана Крутикова в боях за Суджу. Соответствующее сообщение и фотография Крутикова, запечатленного перед наступлением, появились на странице Гулиева в социальной сети «ВКонтакте».

«В стрелковом бою, лицом к лицу с врагом, погиб мой брат и друг. Он был гордостью Курской области, настоящим Героем, бесстрашным воином», — говорится в сообщении.

Депутат принес соболезнования и выразил благодарность командиру за службу.

В четверг, 13 марта, министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что освобождение Суджи в Курской области еще раз показывает, что Россия реализует поставленные задачи и цели.

Ранее в сети появились кадры уничтожения отступающей техники ВСУ в Курской области.

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами