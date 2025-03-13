В Курской области сообщили о гибели комбата «Курских витязей» Крутикова

Депутат Курской областной думы Дмитрий Гулиев сообщил о гибели командира штурмового батальона «Курские витязи» Ивана Крутикова в боях за Суджу. Соответствующее сообщение и фотография Крутикова, запечатленного перед наступлением, появились на странице Гулиева в социальной сети «ВКонтакте».

«В стрелковом бою, лицом к лицу с врагом, погиб мой брат и друг. Он был гордостью Курской области, настоящим Героем, бесстрашным воином», — говорится в сообщении.

Депутат принес соболезнования и выразил благодарность командиру за службу.

В четверг, 13 марта, министерство обороны России сообщило, что российские военнослужащие освободили Суджу, а также населенные пункты Меловой и Подол в Курской области.

Официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что освобождение Суджи в Курской области еще раз показывает, что Россия реализует поставленные задачи и цели.

Ранее в сети появились кадры уничтожения отступающей техники ВСУ в Курской области.