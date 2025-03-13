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ВСУ обстреляли город в Запорожской области

ВСУ нанесли не менее 11 артиллерийских ударов по Каменке-Днепровской
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Михаил Фомичев/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли город Каменка-Днепровская в Запорожской области. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского округа.

«За сегодня зафиксировано не менее 11 артиллерийских ударов, из которых четыре — кассетными снарядами. Данные о повреждениях и пострадавших уточняются», — говорится в сообщении администрации.

Накануне подразделения ВСУ из артиллерийских орудий обстреляли Каменку-Днепровскую. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов призвал жителей города проследовать в укрытия.

7 марта губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что ВСУ обстреляли территорию действующего детского сада в прифронтовой Каменке-Днепровской. Глава региона уточнил, что на момент атаки беспилотников в здании детсада не было детей, но находились пять человек персонала.

Ранее губернатор Белгородской области рассказал о последствиях ударов ВСУ по региону.

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