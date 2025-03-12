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Украинская армия обстреляла город в Запорожской области

Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области
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Sofiia Gatilova/Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины из артиллерийских орудий обстреляли Каменку-Днепровскую в Запорожской области. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«Уже не менее трех прилетов», — говорится в сообщении, опубликованном в 16:20 по московскому времени.

Рогов призвал жителей города проследовать в укрытия.

8 марта заместитель губернатора Запорожской области по внутренней политике Антон Тицкий сообщил, что Каменка-Днепровская несколько раз становилась целью украинских военных. В итоге осколки беспилотников повредили в городе жилой дом и фасад недействующего учреждения. Кроме того, загорелись легковой автомобиль и кафе. Также враг ВСУ предприняли попытку атаковать Васильевку, применив беспилотник, в результате была повреждена вышка сотовой связи, добавил вице-губернатор.

Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам референдума, прошедшего в сентябре 2022 года. Часть региона находится под контролем ВСУ. Киев результаты референдума до сих пор не признает.

Ранее украинский беспилотник атаковал школу в Запорожской области.

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