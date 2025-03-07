Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Губернатор Белгородской области рассказал о последствиях ударов ВСУ по региону

Гладков: в результате ударов беспилотников пострадали люди
close
Антон Вергун/РИА Новости

В результате обстрелов Белгородской области со стороны Украины были повреждены здания, среди населения никто не пострадал. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он рассказал, что за прошедшие сутки над Белгородским районом системой противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников. Пострадавших и разрушений нет. Хутор Климовое в Борисовском районе Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали с помощью дрона — поврежден частный дом.

В Валуйском округе по селам Долгое и Карабаново совершены ударили 4 беспилотника, один был подавлен. В селе Карабаново БПЛА повредил надворную постройку и два транспортных средства.

В Волоконовском районе села Борисовка и Новое, а также хутор Старый подверглись двум обстрелам с применением шести боеприпасов, кроме того, населенные пункты атаковали два беспилотника. В селе Новое поврежден частный дом.

В Грайворонском округе по селам Козинка, Мокрая Орловка и Новостроевка-Вторая армия Украины выпустила восемь боеприпасов и нанесла удары пятью беспилотниками. В селе Козинка в результате атаки ВСУ повреждены пять частных домов, указал губернатор.

«‎Вчера днем за медицинской помощью обратилась женщина, которая пострадала в результате сбросов взрывных устройств с беспилотника в селе Рождественка ночью 6 марта. Пострадавшую, состояние которой оценивается как средней тяжести, госпитализировали в больницу», — рассказал Гладков.

Над Корочанским районом системой ПВО сбит беспилотник. Последствий нет. В Краснояружском районе по селам Вязовое, Графовка, Колотиловка и Теребрено выпущено несколько боеприпасов в ходе одного обстрела и зафиксированы атаки восьми дронов, два из которых были сбиты. Обошлось без последствий.

Над Старооскольским городским округом ПВО сбила беспилотник самолетного типа — пострадавших нет, здания также не повреждены.

В Шебекинском округе город Шебекино, села Белянка, Муром, Новая Таволжанка, хутора Марьино и Мухин подверглись трем обстрелам, в ходе которых выпущено восемь боеприпасов, и атакам пяти беспилотников, сбили четыре из них. В результате обстрела Шебекино ранены двое мужчин — они в больнице в тяжелом состоянии. Кроме того, повреждены три многоквартирных и 17 частных домов, административное здание, семь автомобилей и линия электропередачи.

Ранее сообщалось, что в Крыму создали «СуперРЭБ» для защиты полуострова от дронов ВСУ.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Все новости на тему:
Обстрелы Белгородской области
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами