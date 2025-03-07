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ВСУ обстреляли детский сад в Запорожской области

Балицкий: ВСУ обстреляли детсад в Запорожской области, пострадавших нет
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Telegram-канал «Балицкий Евгений»

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил в своем Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли территорию действующего детского сада в прифронтовой Каменке-Днепровской.

Глава региона уточнил, что на момент атаки беспилотников в здании детсада не было детей, но находились пять человек персонала.

«Благо, пострадавших нет», — написал Балицкий.

5 марта мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что ВСУ во время обстрела города повредили здание детского сада, многоквартирный дом и гражданские автомобили. По его словам, в детском саду выбиты окна, поврежден фасад и побиты помещения изнутри. Он добавил, что еще один удар пришелся по жилому массиву «Комсомолец» в Никитовском районе Горловки.

3 марта беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал школу в Пологовском районе Запорожской области. В момент атаки в здании школы не было учащихся.

Ранее губернатор Белгородской области рассказал о последствиях ударов ВСУ по региону.

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