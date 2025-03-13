Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В ВСУ опровергли связь увольнения Красильникова с ситуацией в Курской области

В ВСУ опровергли связь увольнения Красильникова с прорывом РФ в Курской области
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Спикер генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Лиховой заявил, что отставка командующего группировкой «Север» Дмитрия Красильникова не связана с прорывом российских войск в Курской области. Об этом сообщила украинская интернет-газета «Страна» в Telegram-канале.

По словам Лихового, Красильникова отстранили от командования операцией в российском регионе еще четыре месяца назад, а сейчас его хотят перевести на другую должность, где он «может быть более эффективным». Спикер генштаба ВСУ уточнил, что в резерв он выведен временно.

12 марта стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволил генерал-майора Красильникова, которого Россия считает причастным к преступлениям украинских военных в Курской области.

В сентябре генерал Красильников, причастный к совершению преступлений в Курской области, появился в базе розыска министерства внутренних дел РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского военачальника и заочно арестовал его.

Красильникова обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы.

Ранее Сырского уличили во лжи о причинах отставки Красильникова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами