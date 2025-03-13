В ВСУ опровергли связь увольнения Красильникова с ситуацией в Курской области

В ВСУ опровергли связь увольнения Красильникова с прорывом РФ в Курской области

Спикер генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Лиховой заявил, что отставка командующего группировкой «Север» Дмитрия Красильникова не связана с прорывом российских войск в Курской области. Об этом сообщила украинская интернет-газета «Страна» в Telegram-канале.

По словам Лихового, Красильникова отстранили от командования операцией в российском регионе еще четыре месяца назад, а сейчас его хотят перевести на другую должность, где он «может быть более эффективным». Спикер генштаба ВСУ уточнил, что в резерв он выведен временно.

12 марта стало известно, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский уволил генерал-майора Красильникова, которого Россия считает причастным к преступлениям украинских военных в Курской области.

В сентябре генерал Красильников, причастный к совершению преступлений в Курской области, появился в базе розыска министерства внутренних дел РФ. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении украинского военачальника и заочно арестовал его.

Красильникова обвиняют в умышленном повреждении чужого имущества, незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия в отношении представителя власти и незаконном пересечении госграницы.

Ранее Сырского уличили во лжи о причинах отставки Красильникова.