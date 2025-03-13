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Житель Курской области назвал два слова, за которые солдаты ВСУ хотели его расстрелять

Житель Казачьей Локни: ВСУ хотели расстрелять за слова, что Украины уже нет
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Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украинские военные хотели расстрелять жителя Казачьей Локни в Курской области из-за двух сказанных им слов. Об этом сам мужчина рассказал РИА Новости.

«Они говорят: «Ще не вмерла Україна», а я: »Украины нет!» Так они меня чуть не расстреляли из-за этого», — сказал он.

Мужчина назвал это время «страшным».

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил, что по состоянию на утро 13 марта из Суджи были эвакуированы 120 мирных жителей, находившихся под оккупацией.

Также он рассказал, что российские военнослужащие спасли грудного младенца, жившего на протяжении четырех месяцев в подвале дома одного из населенных пунктов, находящихся в оккупации в Курской области.

Как заявил в четверг командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, зачистка территории города Суджи от Вооруженных сил Украины будет продолжаться около десяти дней.

Ранее в сети появились кадры уничтожения отступающей техники ВСУ в Курской области.

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