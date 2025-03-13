Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Это следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Во всех украинских областях тревогу объявили одновременно — около 13:35 мск.

Утром 13 марта в подконтрольной украинской стороне части Запорожской области был поврежден объект инфраструктуры.

В этот же день Минобороны РФ сообщило, что российские войска поразили военные объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 158-ми районах. По информации ведомства, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок Вооруженных сил (ВС) России нанесли удары по военным объектам аэродромной инфраструктуры, цехам производства и складам хранения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также по скоплениям живой силы и техники формирований ВСУ и иностранных наемников.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в РФ высказались о предложении временного перемирия на Украине.