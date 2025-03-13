В подконтрольной ВСУ части Запорожской области поврежден объект инфраструктуры

В подконтрольной украинской стороне части Запорожской области поврежден объект инфраструктуры. Об этом сообщил глава подчиненной Киеву региональной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Он не уточнил, какой именно объект был поврежден. Другие подробности происшествия не приводятся.

Утром 13 марта Федоров сообщал о взрывах в регионе.

До этого глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что подразделения Вооруженных сил России продвинулись на Ореховском направлении в Запорожской области.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее украинская армия обстреляла город в Запорожской области.