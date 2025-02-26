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В Белоруссии ратифицировали договор с Россией о безопасности

В Минске ратифицировали договор по созданию РФ военных объектов в Белоруссии
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Андрей Александров/РИА Новости

Палата представителей Нацсобрания Белоруссии ратифицировала договор с Российской Федерацией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, который позволит создавать российские военные объекты в республике. Об этом сообщает ТАСС.

Документ в том числе предусматривает, что для «предотвращения и отражения актов агрессии» в отношении страны на ее территории возможно создание военных объектов РФ и размещение ее воинских формирований.

Агентство отмечает, что законопроект о ратификации договора, который был принят нижней палатой белорусского парламента, должен еще быть одобрен Советом Республики Национального собрания Белоруссии (верхней палатой). После этого документ направят на подпись президенту.

До этого в законопроекте о ратификации договора между Российской Федерацией и Белоруссией о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства, опубликованном в электронной базе Госдумы, сообщалось, что ядерное оружие России может быть использовано в случае, если против РФ или Белоруссии будет применено обычное вооружение, представляющее угрозу суверенитету.

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