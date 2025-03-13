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В Кремле объяснили, почему Путин надел военную форму в штабе в Курской области

Песков: Путин счел необходимым надеть военную форму в штабе в Курской области

Президент России Владимир Путин счел необходимым надеть военную форму при посещении штаба в Курской области. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Вы знаете, он полковник. Не знаю, что ответить», — сказал представитель Кремля, комментируя возможность увидеть российского лидера в погонах.

Накануне Путин прибыл в штаб в Курской области в военной форме и заслушал доклад главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова. Это первое посещение российским лидером региона с момента нападения украинской армии на регион.

В ходе визита Герасимов сообщил, что группировка Вооруженных сил Украины в Курской области изолирована. Глава Генштаба обратил внимание на то, что Киев хотел создать в регионе «стратегический плацдарм», чтобы использовать его «в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией». Эти «замыслы» полностью провалились, отметил он.

Ранее Путин назвал террористами бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область.

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