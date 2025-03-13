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В Германии заявили о срыве плана Зеленского по обмену территорий

Zeit: успех ВС РФ в Курской области сорвал планы Зеленского по обмену территорий
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Wolfgang Rattay/Reuters

Продвижение Вооруженных сил РФ в Курской области разрушило планы президента Украины Владимира Зеленского сделать российский регион «разменной монетой» на будущих переговорах. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit.

В статье отмечается, что одновременно с переговорами делегаций США и Украины в Саудовской Аравии произошло обрушение обороны украинской армии в курском приграничье.

За несколько дней ВС РФ освободили сотни квадратных километров Курской области, указано в материале.

Автор напомнил, что еще несколько недель назад Зеленский называл этот российский регион «важным козырем» в рамках будущей сделки с РФ.

12 марта начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что российские военные за пять дней освободили 24 населенных пункта и 259 кв. км территории в Курской области. Он отметил, что группировка Вооруженных сил Украины в Курской области изолирована, сейчас идет ее «планомерное уничтожение».

Герасимов обратил внимание на то, что Киев хотел создать в Курской области «стратегический плацдарм», чтобы использовать его «в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией». Эти «замыслы» полностью провалились, подчеркнул он.

Ранее Путин назвал террористами бойцов ВСУ, вторгшихся в Курскую область.

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