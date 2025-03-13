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Беженцы рассказали, как украинские волонтеры вывозили раненых из Курахово

РИА Новости: украинские волонтеры вывозили раненых из Курахово за деньги
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Anton Shtuka/AP

Беженцы из Курахово рассказали, что украинские волонтеры вывозили раненых из населенного пункта за деньги. Об этом сообщает РИА Новости.

«Когда соседку ранило, мы стали больше бояться и вообще перестали выходить. И мы ей вызвали волонтеров, <...> вывезли ее платно», — поделилась одна из беженок Лариса.

По словам ее сына, вывезти раненого из зоны боевых действий в ДНР стоило 30 тысяч гривен (около $700).

Семья беженцев добавила, что они, как и многие, хотели переждать интенсивные бои. Для этого они сделали в своих подвалах запасы воды и еды и не покидали их.

До этого житель Курахово обвинил ВСУ «в охоте» на мирных граждан. По словам мужчины, украинские военные наносили удары по гражданским с помощью беспилотников. Он добавил, что из-за этого серьезно пострадали двое его знакомых, которых не удалось спасти.

Он добавил, что одна из атак украинского БПЛА на город произошла, когда российские военные находились на подступах к нему. Перед этим солдаты ВСУ подожгли камыш в одном из жилых кварталов, и люди «побежали смотреть».

Ранее житель Курахово рассказал, как украинские бойцы обстреливали город из оружия западного производства.

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