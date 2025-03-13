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Украинский блогер раскрыл потери в элитных подразделениях ВСУ

Блогер Шарий: элитные подразделения ВСУ потеряли более 80% личного состава
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Ряд элитных подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) потеряли более 80% военных в ходе боевых действий. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

По его данным, критические потери наблюдаются в следующих частях ВСУ: 82-я, 80-я и 95-я отдельные десантно-штурмовые бригады, 25-й и 225-й отдельные штурмовые батальоны, 4-й полк сил специальных операций, 129-я бригада территориальной обороны, 17-я отдельная танковая бригада.

«Все эти подразделения, по моей информации, потеряли более 80% личного состава», — написал Шарий.

Он отметил, что военные, которые официально числятся «пропавшими без вести», на самом деле ликвидированы, а руководство ВСУ это скрывает. Блогер допустил, что когда правда вскроется, родственники «пропавших» устроят протесты.

12 марта начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту РФ Владимиру Путину, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, сейчас идет ее «планомерное уничтожение». Начальник Генштаба обратил внимание на то, что Киев хотел создать в Курской области «стратегический плацдарм», чтобы использовать его «в качестве разменной монеты в возможных переговорах с Россией». Эти «замыслы» полностью провалились, отметил он.

Ранее Минобороны РФ раскрыло потери ВСУ в Курской области.

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