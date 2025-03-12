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Раскрыты потери украинских формирований в Курской области

Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли более 260 военных в Курской области
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Oleg Petrasiuk/Reuters

Суточные потери украинских войск в Курской области превысили 260 человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ в официальном Telegram-канале.

В ведомстве рассказали, что за аналогичный промежуток времени российские бойцы ликвидировали один танк и три боевые машины пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ). Также украинские формирования недосчитались трех орудий полевой артиллерии, 10 боевых бронированных машин, восьми автомобилей, трех бронетранспортеров и одной бронированной ремонтно-эвакуационной машины.

«Уничтожены <...> три пункта управления БПЛА (беспилотными летательными аппаратами — «Газета.Ru»). Два военнослужащих ВСУ сдались в плен», — уточняется в заявлении.

Из текста следует, что за все время боевых действий в приграничном регионе ВСУ потеряли более 66,8 тыс. бойцов. Кроме того, украинские войска лишились нескольких тысяч единиц техники. Среди них — 392 танка, 545 артиллерийских орудий, 120 станций радиоэлектронной борьбы, 52 пусковые установки реактивных систем залпового огня и большое количество иных машин.

12 марта испанская газета El Pais сообщила, что боевые действия на территории Курской области могут завершиться в скором времени. По мнению обозревателей, до конца осталось от нескольких дней до нескольких недель.

Ранее российские военные водрузили флаг РФ на здание администрации в курском городе Суджа.

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