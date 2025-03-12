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Опубликованы первые кадры из центра освобожденной Суджи

РИА Новости опубликовало кадры из центра освобожденной Суджи
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Telegram-канал RT на русском

Агентство РИА Новости опубликовало в своем Telegram-канале первые кадры из центра освобожденной Суджи Курской области, которую заняли российские войска.

На опубликованном видео видны разбитые тротуары и кирпичные дома с выбитыми стеклами.

12 марта авторы в украинских Telegram-каналах появилась информация, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало выводить войска из Суджи. Журналисты назвали это «частью переговорного процесса» и не стали связывать происходящее с неудачами на Курском направлении, которые украинские войска переживают уже не первый месяц.

Утром 12 марта стало известно, что российские военнослужащие подняли флаг Российской Федерации в центре Суджи возле здания местной администрации. При этом также сообщалось, что небольшие группы украинских солдат пытаются «просочиться» обратно в Суджу.

Ранее сбежавшие из Суджи украинские солдаты оставили послание российским военным.

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