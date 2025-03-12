Агентство РИА Новости опубликовало в своем Telegram-канале первые кадры из центра освобожденной Суджи Курской области, которую заняли российские войска.

На опубликованном видео видны разбитые тротуары и кирпичные дома с выбитыми стеклами.

12 марта авторы в украинских Telegram-каналах появилась информация, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) начало выводить войска из Суджи. Журналисты назвали это «частью переговорного процесса» и не стали связывать происходящее с неудачами на Курском направлении, которые украинские войска переживают уже не первый месяц.

Утром 12 марта стало известно, что российские военнослужащие подняли флаг Российской Федерации в центре Суджи возле здания местной администрации. При этом также сообщалось, что небольшие группы украинских солдат пытаются «просочиться» обратно в Суджу.

Ранее сбежавшие из Суджи украинские солдаты оставили послание российским военным.