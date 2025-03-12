Алаудинов рассказал о бойцах «Ахмата», попавших в плен в Курской области

Алаудинов сообщил о бойцах спецназа «Ахмат», попавших в плен в Курской области

Несколько бойцов спецназа «Ахмат» попали в плен при освобождении территорий Курской области. Об этом сообщил командир «Ахмата» Апти Алаудинов в ходе видеообращения, которое опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.

«Они тоже, даст Бог, будут возвращены домой», — отметил он.

Командир «Ахмата» не уточнил число плененных военных.

Незадолго до этого сообщалось, что город Суджа, который более полугода находился под оккупацией ВСУ, перешел под полный контроль российской армии. По данным Telegram-канала SHOT, в Судже осталось совсем немного украинских солдат, которые продолжают пытаться покинуть город. Часть из них сумела найти укрытия, остальные либо получили ранения, либо пополнили список безвозвратных потерь ВСУ.

Также SHOT писал, что российские солдаты установили флаг РФ возле здания городской администрации в Судже. Триколор в самом центре населенного пункта подняли бойцы 11-й бригады Воздушно-десантных войск РФ, которые продолжают закрепляться в данном районе и выдавливать украинские формирования в сторону Сумской области.

Военный корреспондент Александр Коц подчеркнул, что Киев пытается выдать бегство украинских бойцов из Суджи за «организованный вывод войск».

Ранее стали известны детали операции ВС РФ «Труба» в районе Суджи.