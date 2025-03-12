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В России заочно приговорили американского наемника к 23 годам лишения свободы

Генпрокуратура РФ сообщила, что наемника из США заочно приговорили к 23 годам

Суд заочно приговорил наемника из США, 29-летнего гражданина США Роберта Мануэля Мартинеса Вертмана, к 23 годам лишения свободы за теракт и наемничество. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры России.

2-й Западный окружной военный суд выяснил, что в апреле 2023 года Вертман стал членом наемнического подразделения территориальной обороны украинской армии и за деньги принимал участие в военных действиях против Вооруженных сил РФ, отметили в ведомстве.

Кроме того, 6 августа прошлого года иностранец в составе одного из украинских вооруженных формирований вторгся на территорию Курской области, где совершал вооруженные нападения на населенные пункты, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов РФ, рассказали в Генпрокуратуре.

Гражданин США был объявлен в международный розыск. В случае задержания Вертмана, первые пять лет он проведет в тюрьме, а остальную часть наказания — в колонии строгого режима. Также у него конфискуют свыше 1,6 млн рублей, полученные за работу наемником.

Незадолго до этого стало известно, что окружной военный суд также заочно приговорил литовского наемника Шарунаса Ясюкевичюса к 23 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область. Выяснилось, что фигурант организовал в интернете аукцион вещей, похищенных у мирных жителей Курской области.

Ранее на видео попал момент атаки ВС РФ по отелю с наемниками ВСУ в Кривом Роге.

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