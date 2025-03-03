Для украинской армии сложилась критическая ситуация в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом в интервью агентству РБК-Украина заявил замначальника Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий.

«Сейчас наиболее критическое направление — направление сосредоточения основных усилий Российской Федерации — это Донецкая область, в частности — юго-западная часть Донецкой области, Покровск и вся агломерация наших населенных пунктов», — заявил Скибицкий.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) также терпят поражение в направлении Днепропетровской области и в районе Краматорска и Славянска.

27 февраля первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что Вооруженные Силы (ВС) России взяли в «клещи» Красноармейск. По его словам, сейчас ВСУ предпринимают попытки разорвать эти «клещи», стягивая в район Красноармейска дополнительные войска, которые прошли обучение во Франции, Германии и Великобритании. Водолацкий уточнил, что таким образом украинское командование надеется удержать важный логистический хаб ВСУ. При потере Красноармейска украинцы рискуют полностью потерять все логистические цепочки, отметил депутат.

Ранее ВСУ обвинили в переходе к тактике выжженной земли.