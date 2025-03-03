Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В украинской разведке признали критическую ситуацию для ВСУ в районе Красноармейска

Скибицкий: для ВСУ сложилась критическая ситуация в районе Красноармейска
close
Evgeniy Maloletka/AP

Для украинской армии сложилась критическая ситуация в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом в интервью агентству РБК-Украина заявил замначальника Главного управления разведки МО Украины Вадим Скибицкий.

«Сейчас наиболее критическое направление — направление сосредоточения основных усилий Российской Федерации — это Донецкая область, в частности — юго-западная часть Донецкой области, Покровск и вся агломерация наших населенных пунктов», — заявил Скибицкий.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) также терпят поражение в направлении Днепропетровской области и в районе Краматорска и Славянска.

27 февраля первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий рассказал, что Вооруженные Силы (ВС) России взяли в «клещи» Красноармейск. По его словам, сейчас ВСУ предпринимают попытки разорвать эти «клещи», стягивая в район Красноармейска дополнительные войска, которые прошли обучение во Франции, Германии и Великобритании. Водолацкий уточнил, что таким образом украинское командование надеется удержать важный логистический хаб ВСУ. При потере Красноармейска украинцы рискуют полностью потерять все логистические цепочки, отметил депутат.

Ранее ВСУ обвинили в переходе к тактике выжженной земли.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами