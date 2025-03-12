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Сломанная нога помогла мужчине сбить украинский беспилотник в Подмосковье

SHOT: сломанная нога помогла экс-военному сбить украинский дрон в Подмосковье
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Станислав Красильников/РИА Новости

В Подмосковье 52-летнему бывшему военнослужащему с переломом ноги удалось сбить беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины выстрелом из ружья. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

«Занять удобную позицию для выстрела помогла сломанная нога — за несколько дней до случившегося он неудачно ударился об дверь», — говорится в сообщении.

По информации SHOT, накануне массированной атаки дронов мужчина приехал на дачу и под утро услышал звуки, характерные для пролета беспилотников. Ему удалось сбить из ружья третий пролетевший дрон. Обломки БПЛА упали в поле и сгорели, еще часть осколков изрешетила забор дома мужчины, добавили в Telegram-канале.

Накануне телеканал 360.ru сообщал, что мужчина стрелял по дронам картечью из гладкоствольного ружья «К-71». Житель Подмосковья поразил БПЛА, который летел в сторону города Озеры, где проживает его семья.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над десятью российскими регионами были обнаружены и сбиты 343 дрона Вооруженных сил Украины. Основной удар пришелся на Брянскую, Курскую и Московскую области.

В Московской области под удар попали Домодедово и Подольск. В Домодедово дроны атаковали парковку «Мираторга», три человека получили травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в МИД РФ назвали массовую атаку дронов ВСУ агонией Зеленского.

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