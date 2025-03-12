В Раде заявили, что Украина продолжит мобилизацию в случае 30-дневного перемирия

На Украине сохранится мобилизация даже в случае объявления о 30-дневном прекращении огня. Об этом сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, пишет агентство Укринформ.

«Об отмене военного положения и прекращении мобилизации речи не идет», — отметил он.

Накануне в Джидде в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций США и Украины. Они продолжались более восьми часов. По итогам встречи Киев согласился на 30-дневное прекращение огня, если на аналогичный шаг будет готова пойти Москва. Вашингтон в свою очередь заявил о немедленном возобновлении помощи Украине. Кроме того, стороны согласовали сделку по полезным ископаемым. В ближайшее время президент Соединенных Штатов Дональд Трамп должен созвониться с российским лидером Владимиром Путиным. Подробнее — в материале «‎Газеты.Ru».

18 мая 2024 года на Украине вступил в силу закон об ужесточении мобилизации. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее в Британии заявили, что тактика мобилизации на Украине становится грязной.