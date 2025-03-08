В Запорожье БПЛА повредили ветрогенераторы и сотовую вышку

Заместитель губернатора Запорожской области по внутренней политике Антон Тицкий в своем Telegram-канале сообщил об атаке ВСУ на город Каменку-Днепровскую.

По его словам, населенный пункт несколько раз становился целью украинских военных. В итоге осколки БПЛА повредили в городе жилой дом и фасад недействующего учреждения. Кроме того, загорелись легковой автомобиль и кафе.

«Также враг предпринял попытку атаковать Васильевку, применив беспилотник, повреждена вышка сотовой связи», — написал вице-губернатор.

Он добавил, что дрон ВСУ при налете на Приазовский район повредил два ветрогенератора. При всех этих атаках никто не пострадал.

8 марта во время налета украинских беспилотников на село Гирьи Беловского района Курской области пострадали двое супругов. У 51-летней женщины осколочные ранения живота, руки и ноги, у ее 56-летнего супруга врачи зафиксировали осколочные ранения грудной клетки, головы и спины. В этом же селе вражеский дрон повредил гражданский автомобиль, внутри которого был водитель.

Ранее глава ВМС Украины оценил методы России против морских дронов.