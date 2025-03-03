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Украинский беспилотник атаковал школу в Запорожской области

ТАСС: беспилотник ВСУ атаковал школу в Запорожской области
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Inna Varenytsia/Reuters

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал школу в Пологовском районе Запорожской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

«Около 09:00 беспилотный летательный аппарат атаковал школу в селе Шевченково Пологовского района. В результате в учебном заведении выбиты окна», — говорится в сообщении.

В момент атаки в здании школы не было учащихся. Источник добавил, что ВСУ все чаще атакуют гражданскую инфраструктуру в регионе. Чаще всего под удар попадают прифронтовые города.

Недавно сразу шесть населенных пунктов Белгородской области подверглись атакам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Пострадали частные дома.

25 февраля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела и атаки FPV-дрона в селе Тишанка пострадало частное домовладение, хозяйственные постройки и линия электропередачи.

Ранее ВСУ обстреляли в Новой Каховке машину скорой помощи.

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