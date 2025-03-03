Украинский беспилотник атаковал школу в Запорожской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал школу в Пологовском районе Запорожской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные оперативных служб.

«Около 09:00 беспилотный летательный аппарат атаковал школу в селе Шевченково Пологовского района. В результате в учебном заведении выбиты окна», — говорится в сообщении.

В момент атаки в здании школы не было учащихся. Источник добавил, что ВСУ все чаще атакуют гражданскую инфраструктуру в регионе. Чаще всего под удар попадают прифронтовые города.

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Ранее ВСУ обстреляли в Новой Каховке машину скорой помощи.