Российская армия повредила все 10 шведских танков, переданных Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Forbes.

»Швеция подарила Украине 10 своих лучших танков Stridsvagn 122. За два года упорных боев российские войска добились не менее 14 попаданий в 63-тонные четырехместные танки — возможно, это означает, что все 10 танков были повреждены, некоторые — более одного раза», — говорится в публикации.

По данным журнала, лучшая шведская техника с усиленной броней все еще находится в строю. Forbes отмечает, что один из выживших из 10 оригинальных Strv 122 недавно появился на украинском армейском ТВ.

Незадолго до этого пресс-служба министерства обороны РФ сообщила, что российская армия за все время боевых действий ликвидировала свыше 22 тыс. танков и иных боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины.

9 марта военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские военнослужащие захватили танк M1 Abrams американского производства в районе села Малая Локня в Курской области. По его словам, российская армия еще несколько недель назад обездвижила машину с помощью дронов, а затем организовала ее эвакуацию с поля боя.

Ранее сообщалось, что российская армия уничтожила большую часть американских танков Abrams ВСУ.