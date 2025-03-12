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Раскрыто число танков ВСУ, уничтоженных за все время боевых действий

МО РФ: ВСУ с начала конфликта потеряли более 22 тысяч танков и боевых машин
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Kateryna Klochko/AP

Российские военнослужащие за все время боевых действий ликвидировали более 22 тыс. танков и иных боевых бронированных машин Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, за аналогичный промежуток времени украинские формирования потеряли 657 самолетов и 283 вертолета. Также военные Вооруженных сил РФ вывели из строя 22 508 орудий полевой артиллерии и минометов, 1 526 боевых машин реактивных систем залпового огня и 32 717 единиц специальной военной автомобильной техники.

«Уничтожены <...> 46 361 беспилотный летательный аппарат, 600 зенитных ракетных комплексов, 22 127 танков и других боевых бронированных машин», — говорится в заявлении.

9 марта военный корреспондент Александр Коц сообщил, что российские бойцы захватили танк M1 Abrams американского производства в районе села Малая Локня в Курской области. Как он отметил, ВС РФ еще несколько недель назад обездвижили машину с помощью дронов, а затем организовали ее эвакуацию с поля боя.

Ранее российские военнослужащие уничтожили танк Leopard вместе с десантом ВСУ в Донецкой народной республике (ДНР).

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