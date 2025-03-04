Российская армия уничтожила большую часть американских танков Abrams ВСУ

Российские военные уничтожили две трети поставленных украинской армии американских танков Abrams. Об этом сообщает ТАСС.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в общей сложности получили от Соединенных Штатов 31 танк Abrams. К настоящему времени в зоне специальной военной операции (СВО) уничтожены 20 танков. Первые 17 Abrams были уничтожены в период с февраля по август 2024 года. Еще три танка были подбиты в декабре 2024-го — январе 2025 года на территории Курской области.

24 января министерство обороны РФ сообщило, что российские военные подбили американский танк Abrams с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет». По данным ведомства, боестолкновение произошло в районе населенного пункта Викторовка в Курской области.

9 января сообщалось, что власти Соединенных Штатов признали, что поставки ракет ATACMS, истребителей F-16 и танков Abrams не помогли Украине.

Ранее в США обеспокоились последствиями попадания к России танков Abrams.