Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Опубликованы кадры захваченного танка Abrams ВСУ под Малой Локней

Военкор Коц показал захваченный под Малой Локней в Курской области танк Abrams
close
Global Look Press

Российские военные захватили американский танк M1 Abrams, принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ), в районе села Малая Локня Курской области. Видео транспортировки трофея опубликовал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

На кадрах запечатлено, как эвакуационная машина буксирует танк, который, судя по визуальным данным, сохранил относительную целостность. Примечательно, что украинские военные модернизировали Abrams, установив на него блоки советской динамической защиты «Контакт-1», предназначенные для повышения устойчивости к противотанковым снарядам.

Как сообщил Коц, танк был обездвижен несколько недель назад с помощью дронов, а его эвакуацию осуществили бойцы 22-го мотострелкового полка в районе Николаевки.

«Сегодня его наконец удалось вывезти с поля боя», — добавил военкор.

9 марта российские войска освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области.

В этот же день военный корреспондент Евгений Поддубный сообщал, что российские военные освободили хутор Косица и село Черкасское Поречное. Он добавил, что «курская авантюра» Украины скоро подойдет к концу. Поддубный также заявил, что ВС РФ подняли российский флаг в селе Малая Локня в Курской области.

Ранее появились кадры удара по штабам ВСУ в Курской области «Искандерами».

Все новости на тему:
Атаки на Курскую область
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами