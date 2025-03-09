Российские военные захватили американский танк M1 Abrams, принадлежавший Вооруженным силам Украины (ВСУ), в районе села Малая Локня Курской области. Видео транспортировки трофея опубликовал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

На кадрах запечатлено, как эвакуационная машина буксирует танк, который, судя по визуальным данным, сохранил относительную целостность. Примечательно, что украинские военные модернизировали Abrams, установив на него блоки советской динамической защиты «Контакт-1», предназначенные для повышения устойчивости к противотанковым снарядам.

Как сообщил Коц, танк был обездвижен несколько недель назад с помощью дронов, а его эвакуацию осуществили бойцы 22-го мотострелкового полка в районе Николаевки.

«Сегодня его наконец удалось вывезти с поля боя», — добавил военкор.

9 марта российские войска освободили Малую Локню, Черкасское Поречное и Косицу в Курской области.

В этот же день военный корреспондент Евгений Поддубный сообщал, что российские военные освободили хутор Косица и село Черкасское Поречное. Он добавил, что «курская авантюра» Украины скоро подойдет к концу. Поддубный также заявил, что ВС РФ подняли российский флаг в селе Малая Локня в Курской области.

Ранее появились кадры удара по штабам ВСУ в Курской области «Искандерами».