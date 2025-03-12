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Российским срочникам удалось выжить на оккупированной части Курской области

«Рыбарь»: срочники полгода выживали на оккупированной части Курской области
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Евгений Биятов/РИА Новости

Проходящие срочную службу россияне на протяжении полугода выживали на оккупированной украинской армией части Курской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Рыбарь».

«Парней надо показывать как пример для подрастающего поколения и символ несломленного русского духа», — говорится в публикации.

В Telegram-канале допустили, что срочники находились на оккупированной ВСУ территории с первых чисел августа 2024 года.

Накануне командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что Вооруженным силам России удалось окружить Суджу, которая является важным оборонным узлом ВСУ в Курской области, почти со всех сторон.

Позже Telegram-канал SHOT писал, что российские солдаты установили флаг РФ возле здания городской администрации в Судже. Триколор в самом центре населенного пункта подняли бойцы 11-й бригады Воздушно-десантных войск РФ, которые продолжают закрепляться в данном районе и выдавливать украинские формирования в сторону Сумской области.

Военный корреспондент Александр Коц подчеркнул, что Киев пытается выдать бегство украинских бойцов из Суджи за «организованный вывод войск».

Ранее журналисты назвали возможные сроки завершения боевых действий в Курской области.

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