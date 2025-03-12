Росгвардия ударила по отступающим солдатам ВСУ в Курской области

Росгвардия наносит удары по отступающим боевикам ВСУ в Суджанском приграничье

Силы Росгвардии нанесли удары по отступающим солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Военнослужащие группировки войск (сил) Росгвардии совместно с подразделениями Минобороны России наносят поражение отступающим боевикам ВСУ в Суджанском районе Курской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что ударами дронов-камикадзе поражены живая сила, а также брошенная техника противника. Росгвардейцы также выполняют задачи по прикрытию и сопровождению действий артиллерии.

11 марта замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что российская армия почти со всех сторон обошла Суджу в Курской области. По его словам, бойцам удалось освободить почти все лесопосадки и населенные пункты в районе города.

12 марта сообщалось, что центр Суджи перешел под контроль российской армии. Российские военные подняли флаг РФ в центре города.

Ранее стало известно, сколько солдат ВСУ остались в Судже после прорыва ВС РФ.