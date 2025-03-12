Кадыров оценил операцию «Поток» в Курской области

Кадыров показал кадры из трубы, по которой спецназ «Ахмат» проник в тыл ВСУ

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал операцию «Поток» в Курской области «дерзкой и невероятно эффективной». В своем Telegram-канале он подчеркнул, что успех стал возможен благодаря высочайшей подготовке и слаженности действий бойцов.

«Их решительность позволила достичь цели и нанести сокрушительный удар. Каждый участник вписал свое имя в героическую летопись России», — написал Кадыров.

К заявлению приложено видео, на котором бойцы спецназа «Ахмат» в течение пяти суток скрытно продвигались по газовой трубе, преодолев 15 километров в сложных условиях. По словам главы республики, военные периодически останавливались для отдыха, а достигнув цели, нанесли «молниеносный удар» по противнику.

9 марта в пресс-службе Добровольческого штурмового корпуса сообщили, что более 800 российских военных попали в город Суджа, используя пустую трубу газопровода Уренгой — Помары — Ужгород.

11 марта врио губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что российские военные ползли по трубе 14 километров в течение шести дней.

В этот же день российский военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВС РФ освободили Суджу в административных границах. По его словам, российские штурмовики планируют сегодня, 11 марта, закончить полное освобождение территорий. Подоляка отметил, что украинская сторона уже не пытается отстаивать территории и уходит в Сумскую область.

Ранее стали известны сроки окончания боев в Курской области.