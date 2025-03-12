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Уничтожение бойцов ВСУ ударными дронами в Судже попало на видео

Минобороны показало видео работы FPV-дронов по целям ВСУ в Судже
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Ashley Chan/Global Look Press

Расчеты FPV-дронов центра перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» зачищают территорию Суджи от украинских военных. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале российского оборонного ведомства.

В ходе штурмовой операции российские дроны провели разведку территорий и уничтожили солдат Вооруженных сил Украины, а также автомобили и бронированную технику украинской стороны.

До этого военнослужащие группировки войск «Север» сообщили, что зачистка от ВСУ курской Судже, где российское военные водрузили российский флаг, продолжается, солдаты ВСУ еще укрывается в подвалах жилых домов.

Telegram-канал SHOT написал, что российские солдаты установили флаг РФ возле здания городской администрации в Судже. Триколор в самом центре населенного пункта подняли бойцы 11-й бригады Воздушно-десантных войск РФ, которые продолжают закрепляться в данном районе и выдавливать украинские формирования в сторону Сумской области.

Ранее силовики заявили, что путей для бегства ВСУ из Суджи фактически нет.

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