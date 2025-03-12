Зачистка от Вооруженных сил Украины (ВСУ) курской Суджи, где российское военные водрузили российский флаг, продолжается, солдаты ВСУ еще укрывается в подвалах жилых домов. Об этом РИА Новости сообщили военнослужащие группировки войск «Север».

«Зачистка райцентра продолжится. Во многих подвалах все еще скрываются украинские оккупанты, но никакой роли они уже не сыграют», — отметили бойцы «Севера».

12 марта авторы Telegram-канала «Сотрудник ОП» (офиса президента Украины) сообщили, что командование ВСУ начало выводить войска из курского города Суджа. Журналисты назвали это «частью переговорного процесса».

Telegram-канал SHOT написал, что российские солдаты установили флаг РФ возле здания городской администрации в Судже. Триколор в самом центре населенного пункта подняли бойцы 11-й бригады Воздушно-десантных войск РФ, которые продолжают закрепляться в данном районе и выдавливать украинские формирования в сторону Сумской области.

Военный корреспондент Александр Коц заявил, что Киев пытается выдать бегство украинских бойцов из города Суджа, расположенного в Курской области, за «организованный вывод войск».

Ранее журналисты назвали возможные сроки завершения боевых действий в Курской области.