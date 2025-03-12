Министерство обороны России сообщило, что на Харьковском направлении подразделения российской группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В оборонном ведомстве уточнили, что удары российских войск наносились в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Новая Казачья и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 бойцов. Также был уничтожен склад боеприпасов.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили свое тактическое положение — они нанесли удары по ВСУ в районе Бугаевки в Харьковской области, а также в районах населенных пунктах Новое, Дробышево и Редкодуб Донецкой народной республики (ДНР).

Также стало известно, что подразделения группировки войск «Восток» заняли село Днепроэнергия в Донецкой народной Республике, а военнослужащие «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Новомарково. Кроме того, в Минобороны России рассказали об успехах группировки войск «Центр» и «Днепр».

Ранее эксперт заявил, что перемирие на Украине «обнулит» победы России.