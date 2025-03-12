Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Минобороны рассказало об ударах по ВСУ на Харьковском направлении

МО: ВС РФ нанесли удары по ВСУ на Харьковском направлении
close
Diego Herrera/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министерство обороны России сообщило, что на Харьковском направлении подразделения российской группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В оборонном ведомстве уточнили, что удары российских войск наносились в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Новая Казачья и Волчанск Харьковской области. ВСУ потеряли до 35 бойцов. Также был уничтожен склад боеприпасов.

Отмечается, что подразделения группировки войск «Запад» улучшили свое тактическое положение — они нанесли удары по ВСУ в районе Бугаевки в Харьковской области, а также в районах населенных пунктах Новое, Дробышево и Редкодуб Донецкой народной республики (ДНР).

Также стало известно, что подразделения группировки войск «Восток» заняли село Днепроэнергия в Донецкой народной Республике, а военнослужащие «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Новомарково. Кроме того, в Минобороны России рассказали об успехах группировки войск «Центр» и «Днепр».

Ранее эксперт заявил, что перемирие на Украине «обнулит» победы России.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами