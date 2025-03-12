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Бойцы российской группировки войск «Юг» освободили населенный пункт в ДНР

Минобороны: группировка войск «Юг» освободила Новомарково в ДНР
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Новомарково в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

В пресс-службе российского оборонного ведомства добавили, что солдаты нанесли поражения механизированным, горно-штурмовым бригадам, а также национальной гвардии и бойцам территориальной обороны противника возле населенных пунктов Северск, Николаевка, Резникова, Часов Яр, Дружба, Константиновка, Крымское, Предтечино и Розовка в ДНР.

Помимо этого, в ходе боя украинская армия потеряла более 250 солдат, а также бронетранспортер американского производства, пять пикапов и орудие полевой артиллерии. Кроме того, российские военнослужащие уничтожили станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов ВСУ на линии боевого соприкосновения.

В сводке Минобороны также сообщалось, что подразделения группировки войск «Восток» освободили село Днепроэнергия в ДНР.

Днем 12 марта сообщалось, что подразделения группировки российских войск «Север» освободили за сутки пять населенных пунктов в Курской области. Как заявили в ведомстве, российские военные взяли под контроль Казачью Локню, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.

Ранее российский дрон дал «осечку» при атаке на грузовик ВСУ.

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