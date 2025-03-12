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В Роспотребнадзоре раскрыли плюсы от возвращения зарубежных брендов

Роспотребнадзор: есть плюсы в возможном возвращении зарубежных брендов
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Freepik.com

Возвращение зарубежных брендов на отечественный рынок может иметь позитивный эффект для российского потребителя. Об этом заявил начальник Управления федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей Роспотребнадзора Олег Прусаков в ходе пресс-конференции, передает РИА Новости.

«Мы видим в этом определенный плюс с точки зрения того, что у потребителей появится возможность большего выбора товаров и услуг, это хорошо, это здоровая конкуренция», — заявил он.

Прусаков добавил, что также возможно и потенциальное снижение цен на ряд товаров или услуг. По его словам, возвращение зарубежных компаний будет способствовать появлению у потребителей возможности предъявлять свои требования о соблюдении прав учредителям зарубежных компаний.

Прусаков также уточнил, что стремящиеся прийти на рынок зарубежные компании должны понимать «изменение определенных реалий», поскольку на российском рынке появились изменения в законодательном регулировании.

4 марта Telegram-канал «SHOT Проверка» со ссылкой на источники написал, что американская сеть кофеен Starbucks зарегистрировала товарный знак в России. Канал писал, что компания может открыть свои кофейни в России уже в ближайшее время.

23 февраля глава Минэкономразвития России Максим Решетников заявил, что западные компании зондируют в информационном поле перспективы возвращения на рынки Российской Федерации, однако каких-то юридических обращений от них не было.

Ранее Мантуров назвал вероятное условие возвращения в Россию зарубежных брендов.

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