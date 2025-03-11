Фон дер Ляйен резко высказалась о Путине

Глава ЕК фон дер Ляйен: Путину нельзя доверять, его можно только сдерживать

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз намерен задействовать все финансовые рычаги для ускорения перевооружения континента из-за якобы враждебности России. Ее речь с выступления в Европарламенте опубликована на сайте ЕК.

По ее словам, сейчас существует необходимость восполнить пробелы в военном снабжении Украины и предоставить республике надежные гарантии безопасности, а также обеспечить безопасность всего европейского континента.

«Путин снова и снова доказывает, что он враждебный сосед. Ему нельзя доверять, его можно только сдерживать», — сказала фон дер Ляйен.

4 марта политик объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 млрд инвестиций в течение четырех лет. Средства необходимы, чтобы продолжать поддерживать Украину, а также «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы. По ее словам, предложенный новый пакет на €800 млрд способен трансформировать ЕС в мощный «оборонный союз».

Ранее Лавров оценил намерения Запада отправить миротворцев на Украину.