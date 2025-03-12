В ВСУ заявили о потере связи с группировкой в Курской области

Связь между командующими Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Сумской области и группировкой, находящейся под Курском, потеряна. Об этом испанской газете Pais заявил капитан украинской бригады сил территориальной обороны по имени Игорь.

«Риск того, что наши войска будут отрезаны, очень высок, связь между командующими в Сумах и их людьми в России прервана», — отметил он.

По данным Pais, в окружение в Курской области могут попасть от шести до десяти тысяч бойцов ВСУ. Как сообщил один из украинских военных, на данный момент главная цель эвакуировать их, но для этого надо идти пешком, так как передвижение по дороге, ведущей в Курскую область, практически невозможно из-за российских беспилотников, авиабомб и артиллерии.

12 марта Forbes писал, что основная часть украинских сил, включая «тяжелые» бригады, вероятно, покинула Курскую область и перешла на украинскую сторону границы.

11 марта командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов рассказал, что Вооруженным силам России удалось окружить Суджу, которая является важным оборонным узлом ВСУ в Курской области, почти со всех сторон.

Однако говорить о полном взятии Суджи, пока преждевременно, считает автор Telegram-канала «Архангел спецназа». Он выразил мнение, что штурмовать Суджу будет крайне затруднительно, так как противник будет сопротивляться до последнего, несмотря на панику и хаос.

Ранее стали известны сроки окончания боев в Курской области.