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«Бьются в истерике»: ВСУ уличили в переброске неподготовленных групп под Суджу

Командир роты бригады ТОФ: ВСУ бросают под Суджу неподготовленные группы
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Станислав Красильников/РИА Новости

Для противостояния российским войскам под Суджей в Курской области ВСУ начали отправлять все больше неподготовленных групп. В этом прослеживается «истерика» во вражеских рядах, заявил командир роты 40-й бригады ТОФ военкору RT.

«Враг трясется, уже в истерике бьется, все больше и больше неподготовленных групп бросает. Зачастую группы даже не успевают никуда подойти, на подходах уничтожаются, в том числе и техника», — рассказал военный.

Он добавил, что в том числе ВС России уничтожили закрепгруппу ВСУ и батальон украинских заключенных «Шквал».

Также командир рассказал о форсировании извилистой реки Псёл, ширина которой варьируется от 30 до 75 метров. Он подчеркнул, что у бойцов есть опыт в таких мероприятиях, хотя они все равно даются непросто – в современных условиях постоянных атак с воздуха задача усложнилась в десятки раз.

«Это тяжелый процесс. Но мы сделали, вместе с союзниками – это общий труд. Мужчины проявляют героизм, забирают опорники. Мы продолжаем работать, враг терпит поражение еще на подходе», — подчеркнул командир.

Накануне в Минобороны сообщили, что российские военные освободили 12 населенных пунктов в Курской области, за сутки под контроль взяты более 100 кв км территории региона. Речь идет о населенных пунктах Агроном, Богдановка, Бондаревка, Дмитрюков, Зазулевка, Ивашковский, Колмаков, Кубаткин, Мартыновка, Михайловка, Правда и Южный.

Также Forbes со ссылкой на анонимный украинский источник сообщил, что основная часть ВСУ, вероятно, покинула Курскую область и передислоцировалась на украинскую сторону границы. По данным издания, серия точных ударов дронов ВС РФ вывела из строя десятки украинских транспортных средств вдоль главной дороги в Судже.

Ранее военные рассказали об обрушении фронта и курской катастрофе ВСУ.

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