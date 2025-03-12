В России заочно осудили литовского наемника за вторжение в Курскую область

Литовского наемника заочно осудили на 23 года за вторжение в Курскую область

Окружной военный суд заочно приговорил литовского наемника Шарунаса Ясюкевичюса к 23 годам лишения свободы за вторжение в Курскую область. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

«Преследуя террористические цели, наемник запугивал мирных жителей Российской Федерации, обстреливал военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемый организовал в интернете аукцион вещей, похищенных у мирных жителей Курской области. Известно, что литовец вступил добровольно в украинскую армию еще в 2022 году.

Незадолго до этого Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы грузинского наемника Ладо Гамсахурдию за вторжение в Курскую область. Известно, что военный является участником формирования «Кавказский легион».

Сообщалось также, что бойцы группировки «Север» в Курской области ликвидировали грузинского наемника Левана Паркаию, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее суд приговорил к 17 годам готовившего подрыв дома военного в Севастополе.