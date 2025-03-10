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Грузинского наемника заочно осудили за вторжение в Курскую область

Грузинского наемника заочно осудили на 25 лет за вторжение в Курскую область
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Pogiba Aleksandra/news.ru/Global Look Press

Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил к 25 годам лишения свободы грузинского наемника Ладо Гамсахурдию за вторжение в Курскую область. Об этом сообщили главной военной прокуратуре (ГВП) России, пишет ТАСС.

По данным следствия, Гамсахурдия вступил в вооруженное формирование «Кавказский легион», в составе которого вторгся на территорию Курской области. Известно, что он стрелял по российским военным и сотрудникам правоохранительных органов, угрожал местным жителям.

Наемник признан виновным по ч. 2 ст. 205 УК РФ.

Недавно второй Западный окружной военный суд приговорил гражданина Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Скотта Риса Андерсона к 19 годам заключения за участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины в Курской области.

Сообщалось также, что бойцы группировки «Север» в Курской области ликвидировали грузинского наемника Левана Паркаию, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее наемника из Колумбии арестовали за вторжение в Курскую область.

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