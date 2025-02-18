Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Под Курском ликвидировали грузинского наемника ВСУ

В Курской области ВС РФ ликвидировали грузинского наемника ВСУ Паркаию
close
Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Бойцы группировки «Север» в Курской области ликвидировали грузинского наемника Левана Паркаию, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали военнослужащие РИА Новости.

«Наемник был ликвидирован в Суджанском районе Курской области бойцами группировки «Север» при освобождении оккупированных территорий», — уточнили российские бойцы.

12 февраля другого наемника из Грузии — Геле Хозреванидзе — заочно осудили в России за участие в СВО на стороне Украины. По данным суда, в 2022 году Хозреванидзе вступил в украинское вооруженное формирование. Он прошел подготовку, получил личное оружие, боеприпасы и обмундирование. После этого наемник долгое время получал оплату за участие в боях на стороне ВСУ против силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ. Хозреванидзе заочно назначили наказание в виде 13,5 лет лишения свободы. Наемника объявили в международный розыск.

А 7 февраля Верховный суд Донецкой народной республики заочно осудил на 14 лет грузинскую наемницу ВСУ Гванце Гелашвили. Она также за деньги участвовала в боях на стороне ВСУ против силовых структур ДНР и ЛНР, а также ВС РФ.

Ранее в США рассказали, куда наемники хотят отправиться после Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами