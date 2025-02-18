Под Курском ликвидировали грузинского наемника ВСУ

Бойцы группировки «Север» в Курской области ликвидировали грузинского наемника Левана Паркаию, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказали военнослужащие РИА Новости.

«Наемник был ликвидирован в Суджанском районе Курской области бойцами группировки «Север» при освобождении оккупированных территорий», — уточнили российские бойцы.

12 февраля другого наемника из Грузии — Геле Хозреванидзе — заочно осудили в России за участие в СВО на стороне Украины. По данным суда, в 2022 году Хозреванидзе вступил в украинское вооруженное формирование. Он прошел подготовку, получил личное оружие, боеприпасы и обмундирование. После этого наемник долгое время получал оплату за участие в боях на стороне ВСУ против силовых структур ДНР, ЛНР и военнослужащих ВС РФ. Хозреванидзе заочно назначили наказание в виде 13,5 лет лишения свободы. Наемника объявили в международный розыск.

А 7 февраля Верховный суд Донецкой народной республики заочно осудил на 14 лет грузинскую наемницу ВСУ Гванце Гелашвили. Она также за деньги участвовала в боях на стороне ВСУ против силовых структур ДНР и ЛНР, а также ВС РФ.

Ранее в США рассказали, куда наемники хотят отправиться после Украины.